15 novembre 2020

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - No vax "io non lo sono mai stato. Nella mia famiglia ci siamo sempre vaccinati tutti, io vaccinerò i miei figli". Lo dice il ministro Luigi Di Maio a L'aria di domenica, su La7. A chi gli domanda se ci siano figli all'orizzonte, "io ne voglio e credo che il momento per averli sia questo", risponde.