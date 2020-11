Coronavirus: Fontana, 'occorre forza e tenacia per superare malattia'

15 novembre 2020 a

Miano, 15 nov. (Adnkronos) - "Occorre forza, tenacia e determinazione nel non arrendersi mai per superare questa malattia". Con queste parole il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana riporta sulla sua pagina Facebook una testimonianza sul coronavirus. "'Dottore ho fatto tutto quello che volevo nella mia vita, ho 90 anni, lasciami andare'. Il dottor Giuseppe Vallo, dal comasco, testimonia la gioia di tutta l'equipe per un paziente di 90 anni, ricoverato dal primo novembre, uscito dalla terapia intensiva, ora in riabilitazione sulla strada del ritorno a casa. 'Ci hai ringraziato così tante volte ma, la verità, é che noi dobbiamo ringraziare te perché tu ci dai la speranza e la voglia di continuare ogni giorno a lottare'". Ieri il medico, sempre via social, aveva raccontato la storia dell'anziano paziente.