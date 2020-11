Coronavirus: in provincia Milano 3.302 casi di cui 1.266 in città

15 novembre 2020 a

a

a

Milano, 15 nov. (Adnkronos) - Più guariti e dimessi, i nuovi casi positivi al coronavirus in Lombardia sono 8.060 e e non risparmiano nessuna provincia. E' il bilancio del bollettino quotidiano sull'emergenza Covid-19 diffuso da Regione Lombardia. Nel dettaglio i nuovi casi per provincia: Milano 3.302 di cui 1.266 a Milano città, Bergamo 354, Brescia 644, Como 425, Cremona 82, Lecco 329, Lodi 149, Mantova 214, Monza e Brianza 1.140, Pavia 465, Sondrio 92 e Varese 684.