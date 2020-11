Coronavirus: fari governo su cambi aree Regioni, ipotesi nuovo scostamento su 2021**

15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - Un eventuale scostamento di bilancio, per il 2021, non viene escluso dal governo, che oggi è tornato a riunirsi, con il premier Giuseppe Conte, i capidelegazione e i responsabili economici delle forze di maggioranza, il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri. Si tratta, al momento, solo di un'ipotesi, "i fari sono accessi su eventuali cambi di aree di altre regioni - spiega all'Adnkronos una fonte presente all'incontro - se così fosse, valuteremo se serviranno altri soldi o se sono sufficienti quelli che abbiamo per ristori aggiuntivi. Al momento non ci sono Cdm in vista o fissati, è ancora presto per decidere...".