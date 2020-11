Coronavirus: Zingaretti, 'in estate dette cretinate, dovevamo tenere alta guardia'**

15 novembre 2020 a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Noi dobbiamo ammettere che troppe persone nel corso dell'estate hanno detto troppe cretinate e, invece, bisognava tenere alta la guardia. Quelle voci hanno contribuito forse ad abbassare l'attenzione". Lo ha detto il governatore della Regione Lazio e segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a 'Live non è la d'Urso' su Canale 5.

"Non bisogna avere fastidio delle regole - ha sottolineato - bisogna avere fastidio del virus. In forma diversa si può continuare a vivere, però è sbagliato dire che non esiste. Bisogna darci delle libere. Per molti è una cosa lieve, ma per tanti altri vuol dire morire. Non possiamo perdere di vista che è una tragedia".