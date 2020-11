Coronavirus: Salvini, 'idrossiclorochina non usata perché costa poco?'

15 novembre 2020 a

a

a

Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Io insisto perché chi può essere curato a casa sia curato a casa. Bertolaso" si è "curato con questo farmaco", l'idrossiclorochina, "allora chiedo: perché non si usa? Forse perché costa poco?". Così Matteo Salvini, ospite di 'Non è l'Arena' su La7. A chi gli domanda se userebbe questo farmaco per un suo familiare, "sì - risponde secco - ci son fior di primari che stanno guarendo migliaia di persone" con questo farmaco.