Milano: 'montagne' di cibo scaduto a Cologno Monzese, sequestri gdf

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Operazione della guardia di finanza di Como a Cologno Monzese, Milano, dove sono state sequestrate 'montagne' di cibo scaduto e mal conservato, probabilmente destinato alla "ristorazione etnica" sul territorio nazionale. L'attività dei Baschi verdi della sezione operativa Pronto Impiego della Compagnia di Como, ha messo sotto sequestro oltre nove tonnellate tra cereali, riso, mais, spezie, patate, legumi, ortaggi e altro. La merce era riconfezionata in sacchetti con etichetta “Origine Perù”, nonostante la reale provenienza da Paesi diversi. Nei sacchi, conservati in modo del tutto fuori norma, tra solventi tossici e scarsa igiene, sono stati trovati anche vermi e insetti. Gli operai dello stabilimento perquisito, tra l'altro, erano privi di mascherine.

La "montagna" di sacchi era destinata alla ristorazione etnica in tutto il territorio nazionale, in particolare alle numerose comunità di latinos, soprattutto nell'hinterland milanese. Durante le operazioni, sono state trovate anche 1.800 bottiglie di birre e superalcolici (Rum e Vodka), importati da paesi extra-UE, su cui non era stata pagata l'accisa.

I responsabili dovranno rispondere di frode in commercio, cattivo stato di conservazione di prodotti alimentari, sottrazione al pagamento delle accise sulle bevande alcoliche e inosservanza della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.