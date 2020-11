Coronavirus Germania, Merkel verso nuove restrizioni

16 novembre 2020 a

Berlino, 16 nov. (Adnkronos) - La Germania si appresta a introdurre nuove limitazioni, in particolare sulle riunioni e sul'uso delle mascherine, mentre nelle ultime 24 ore si sono registrati 10.824 nuovi contagi da coronavirus e 62 morti per complicanze. A fornire i dati è il Robert Koch Insitute, l'agenzia incaricata di monitorare la diffusione del contagio in Germania, mentre la cancelliera Angela Merkel ha organizzato per oggi una videoconferenza con i leader dei 16 stati federali per discutere la situazione.

Tra le misure allo studio, quelle che permettano di far rimanere aperte le scuole in Germania e la limitazioni negli incontri extrascolastici, ovvero un solo amico per bambini e ragazzi nel tempo libero, come spiega una bozza ottenuta dalla Dpa. Limitazioni previste anche per gli incontri a casa, con l'obiettivo di poterle allentare a Natale.