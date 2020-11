Energia: è online nuova newsletter Gme

16 novembre 2020 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - E' online, scaricabile dal sito www.mercatoelettrico.org, il nuovo numero della newsletter del Gestore dei Mercati Energetici (Gme). La newsletter si apre con un intervento di Agata Gugliotta del RIE sull'impatto del Covid-19 sul mercato del Gnl.

"Così come per altre commodities energetiche, anche il comparto del gas naturale liquefatto (Gnl) ha risentito della crisi generata dalla pandemia di Covid 19. Marcata riduzione dei volumi esportati a causa dell'inevitabile calo dei consumi, crollo verticale dei prezzi (almeno fino a fine giugno), riduzione dei budget delle imprese, revisione dei piani di investimento e maggiore propensione alla flessibilità contrattuale da parte degli importatori sono le principali conseguenze nel settore di una crisi sanitaria ed economica che non ha precedenti", ha osservato l'analista del RIE. I numeri, d'altronde, sono eloquenti.

"Lato offerta, da gennaio a settembre, le esportazioni globali di Gnl si sono contratte di circa il 15%, pari ad una riduzione intorno a 7 mld mc. Il taglio maggiore è stato registrato negli Stati Uniti, con circa -30% di export e quasi 170 carichi cancellati", ha precisato Gugliotta.