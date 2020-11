16 novembre 2020 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - “Gino Strada commissario per la Sanità in Calabria? Il governo è al terzo tentativo: dopo l'inadeguato era arrivato il trombato. Adesso il raccomandato? Di male in peggio”. Così su Twitter Ignazio La Russa, senatore di Fratelli d'Italia.