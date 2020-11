Coronavirus: controlli nel Pavese, carabinieri multano 50 persone

16 novembre 2020 a

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Cinquanta persone multate e un esercizio pubblico chiuso per cinque giorni. Sono alcune delle misure prese la scorsa settimana dai carabinieri nella zona di Stradella, in provincia di Pavia, per verificare il rispetto delle normative per contenere la diffusione del coronavirus. Durante la scorsa settimana nei Comuni di Stradella, Broni, Bressana Bottarone, Corteolona e Genzone, Chignolo Po e Santa Giuletta sono state sanzionate 50 persone perché sorprese senza mascherina o perché in giro senza i motivi previsti dalle ordinanze. I militari hanno inoltre controllato cinque persone per verificare il rispetto delle disposizioni dell'Ats per la quarantena fiduciaria nei rispettivi domicili.