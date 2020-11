Imprese: Celli completa acquisizione di britannica T&J Installations

16 novembre 2020 a

a

a

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Il gruppo Celli ha completato l'acquisizione del 100% del capitale della britannica T&J Installations. La società italiana, attiva nel settore degli impianti e accessori per la spillatura di bevande, lo scorso marzo aveva acquisito il 30% del capitale dell'azienda, attiva in Inghilterra nei servizi di assistenza tecnica per impianti di spillatura di bevande, con la possibilità di una call option per il restante 70%, opzione che è stata esercitata. Celli è presente nel Regno Uniti con tre stabilimenti produttivi e l'azienda inglese sarà inserita all'interno della business unit Asset Management, che il gruppo ha di recente costituito nel Regno Unito.

“Con la finalizzazione di questa operazione, ci focalizzeremo sull'integrazione e la digitalizzazione dei processi di Field Service", spiega Adalberto Pizzi, direttore della Divisione Asset Management del gruppo Celli. Saremo in grado quindi di portare sul mercato Uk soluzioni innovative nella gestione degli impianti dei nostri clienti, garantendo una riduzione dei costi di gestione e il pieno controllo dei livelli di servizio".