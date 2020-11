Banco Bpm: lancia app 'mobile first' con nuove funzioni

16 novembre 2020 a

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Banco Bpm lancia la nuova app per i servizi di mobile banking, completamente rivista nella grafica, nella navigazione e arricchita di nuove funzioni. L'applicazione è in corso di rilascio graduale sui clienti privati: entro fine novembre sarà a disposizione di tutta la clientela. E' stata realizzata coinvolgendo i clienti e i dipendenti Brand Ambassador della banca, che hanno collaborato durante le varie fasi del progetto per fornire consigli e spunti di miglioramento. Alla base della nuova app, la logica "Mobile First", conseguente a un utilizzo sempre più diffuso di smartphone e tablet anche da parte della clientela bancaria. La nuova Home page permette inoltre all'utente di avere un'immediata overview della propria situazione finanziaria con una vista su conti, carte, investimenti e finanziamenti in essere.

Sono state introdotte due nuove sezioni: la prima è ‘Spese', dove i clienti Banco Bpm possono tenere sotto controllo tutti gli addebiti; la sezione "Filiali" consente di prenotare un appuntamento con il proprio gestore. Banco Bpm ha implementato un servizio di assistenza integrata nell'app che abilita l'assistente virtuale - su richiesta dei clienti - alla disposizione di pagamenti, alla consultazione dei movimenti del conto e alla ricerca dell'agenzia più vicina anche attraverso l'utilizzo di comandi vocali.

La nuova app è accessibile da tutti i device - smartphone e tablet - ed è disponibile gratuitamente sugli store per i dispositivi Android, IOs e Huawei. "Con questo importante rinnovamento, Banco Bpm intende offrire alla propria clientela il meglio della tecnologia e della user experience disponibili sul mercato, consapevole della rilevanza sempre crescente dei servizi digitali accelerata dal contesto Covid. Ad oggi oltre l'80% delle operazioni dei nostri clienti privati è effettuato sui canali remoti e, nell'ambito di questo trend, proprio il canale ‘mobile' pesa ormai per il 50% circa del totale online", spiega Luca Vanetti, Responsabile Marketing e Omnicanalità di Banco Bpm.