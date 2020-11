Manovra: bozza, nasce Fondazione per futuro città, 5 mln in 2021 e 3 mln in 2022 e 23**

16 novembre 2020 a

a

a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Nasce la Fondazione per il futuro delle città (Ffc) che è finalizzata alla realizzazione di un centro di ricerca specializzato nello studio delle piante come fonte di possibili soluzioni da applicare alla salvaguardia dell'ambiente e al miglioramento dei nostri centri urbani. Lo statuto della fondazione, concernente anche l'individuazione degli organi della Ffc, della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri dell'Università e della ricerca, dell'Ambiente e dell'Economia. E' quanto si legge in una bozza della manovra nella quale si sottolinea che "per l'istituzione e l'avvio dell'operatività della fondazione è istituito un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Mef, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023".