Coronavirus: Milano, al via bando per nuovi aiuti alimentari

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - La giunta del Comune di Milano ha approvato le linee guida per la pubblicazione di un avviso pubblico per la realizzazione di un nuovo Dispositivo di Aiuto Alimentare, che sarà basato sull'erogazione di contributi fino a 700mila euro in favore di enti del Terzo Settore attivi a Milano per l'acquisto e la distribuzione di derrate alimentari alle fasce deboli della popolazione. Il primo Dispositivo di Aiuto Alimentare avviato lo scorso 16 marzo e rimasto operativo fino fine giugno ha consentito di distribuire complessivamente 616 tonnellate di cibo, equivalenti a 1,6 milioni di pasti. Sono state oltre 45.100 le consegne di pacchi effettuate, per un peso medio di 13 chili, che hanno raggiunto settimanalmente più di 6.300 famiglie (oltre 20.700 persone).

Il Comune di Milano intende proseguire l'impegno per contrastare gli effetti della pandemia da Covid-19 e in attuazione della Food Policy riattiva il meccanismo di supporto alimentare, adattandolo al periodo attuale e rafforzando direttamente l'azione degli enti del Terzo Settore che, a differenza di marzo, non hanno dovuto sospendere le attività.

“Nelle scorse settimane abbiamo valutato i bisogni della città, delle famiglie, delle persone sole in questo momento di lockdown - commentano la vicesindaco con delega alla Food Policy, Anna Scavuzzo, e l'assessore comunale alle Politiche sociali e abitative, Gabriele Rabaiotti - e quale fosse la forma più efficace per raggiungere le persone che questa seconda ondata sta mettendo più in difficoltà. Quelli che stiamo mettendo in campo non sono servizi ordinari e, nonostante comportino uno sforzo non indifferente da parte dell'Amministrazione pubblica, abbiamo ritenuto giusto e utile riproporli. La straordinaria risposta di marzo trova oggi una nuova modalità di distribuzione, in grado di rispondere alle nuove esigenze e di tener vivo il grande lavoro di collaborazione e il know-how acquisito in relazione alle necessità e ai bisogni che le persone stanno esprimendo”.