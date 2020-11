16 novembre 2020 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - A quanto apprende l'Adnkronos, il commissario designato in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, ha rassegnato in queste ore le dimissioni. A Palazzo Chigi, dove era atteso un Cdm alle 13 sulla manovra, la riunione è slittata. "Sono ore frenetica, si lavora per uscire dallo stallo", spiega una fonte di governo.