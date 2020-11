16 novembre 2020 a

a

a

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Un uomo di 24 anni è stato arrestato dalla polizia a Milano per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti lo hanno fermato in via Chiodi, in zona Barona, per un controllo e gli hanno trovato addosso un involucro contenente 21 grammi di cocaina. Nel corso della perquisizione della sua abitazione, a Buccinasco, gli agenti hanno trovato un altro grammo di cocaina e lo hanno arrestato.