16 novembre 2020

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "Il commissario del governo Zuccatelli, quello dei consigli su 'lingua in bocca per 15 minuti', si è dimesso. Bene, giusto così. Ora speriamo che per la sanità della Calabria venga finalmente scelta una personalità calabrese e all'altezza del compito". Lo scrive in un tweet il leader della Lega, Matteo Salvini.