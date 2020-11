16 novembre 2020 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - Dopo il passo indietro del commissario designato in Calabria, Giuseppe Zuccatelli, il governo va verso la nomina di Eugenio Gaudio, ex rettore dell'università La Sapienza, a commissario. Per Gino Strada si starebbe delinando il ruolo di consulente esterno, spiegano autorevoli fonti di governo all'Adnkronos.