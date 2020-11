Unicredit: rinnova accordo con 14 associazioni consumatori

16 novembre 2020 a

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Unicredit rinnova l'accordo di collaborazione con 14 associazione dei consumatori. L'intesa è stata rinnovata nel corso di un meeting virtuale fra i co-ceos Commercial Banking Italy di Unicredit Andrea Casini e Remo Taricani e i vertici delle associazioni di rilevanza nazionale partner di Noi&Unicredit. Le parti hanno confermano l'impegno reciproco a un confronto per accrescere la tutela dei consumatori e la soddisfazione dei clienti soprattutto nella fase generata dalla pandemia.

Hanno firmato l'accordo Adiconsum, Adoc, Assoconsum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con e Unione Nazionale Consumatori.

Nel corso dell'incontro Andrea Casini, e Remo Taricani, co-ceos Commercial Banking Italy di Unicredit, hanno messo in evidenza come "in questa fase particolarmente complessa per Unicredit la salute e la sicurezza dei propri clienti è una priorità, mantenendo comunque al centro l'attenzione sulla loro soddisfazione e sulla qualità del servizio. Per garantire tutto questo abbiamo fortemente accelerato il processo di digitalizzazione già in corso e a oggi registriamo un costante incremento dei nostri utenti on line e mobile, sono inoltre cresciute del 75% le attivazioni della nostra app mobile e del 28% le attivazioni dell'internet banking. Il dialogo costante e il confronto costruttivo con le associazioni dei consumatori, nel rispetto reciproco dei ruoli, rappresenta un ulteriore strumento per consolidare il rapporto di fiducia con i consumatori rendendo più forte la banca del presente e contribuendo a costruire la banca del futuro”.