Milano: polizia arresta 26enne ricercato per furti

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un cittadino romeno di 26 anni, ricercato per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Trento per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti. L'uomo è stato intercettato dalla polizia stradale alla Barriera di Milano Sud mentre viaggiava a bordo di un'auto di grossa cilindrata assieme a una donna e al padre. Dopo gli accertamenti in banca dati sulla sua identità, l'uomo è risultato destinatario del provvedimento ed è stato portato nel carcere di Lodi.

Il padre dell'uomo è stato denunciato per aver violato la misura di affidamento in prova ai servizi sociali cui è risultato sottoposto e tutti e tre sono stati multati per la violazione delle misure di contrasto alla diffusione del contagio di coronavirus.