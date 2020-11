Agricoltura: da Regione Lombardia 2 mln per biologico a basso impatto ambientale

16 novembre 2020 a

Milano, 16 nov. (Adnkronos) - Regione Lombardia, nell'ambito del Piano di sviluppo rurale, ha stanziato 2 milioni di euro per nuove domande iniziali per la conversione a biologico delle aziende agricole lombarde e per l'introduzione di pratiche agricole a basso impatto ambientale. Lo ha annunciato l'assessore regionale lombardo all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi, Fabio Rolfi.Saranno distribuiti 1,5 milioni di euro a 203 aziende agricole lombarde che aderiscono per la prima volta alla misura 10.1 che promuove l'introduzione e il mantenimento di pratiche agricole a basso impatto ambientale, proponendo modelli produttivi più attenti a un uso sostenibile delle risorse, in termini di tutela della qualità delle acque e dei suoli agricoli, di salvaguardia della biodiversità e di valorizzazione del paesaggio agrario.

Altri 500mila euro saranno destinati a 67 aziende agricole lombarde che aderiscono per la prima volta alla misura 11 dedicata alla conversione e al mantenimento dei metodi di produzione biologica. "La Regione Lombardia - ha aggiunto Rolfi - vuole aiutare concretamente gli agricoltori nell'ambito delle produzioni innovative in materia di sostenibilità ambientale. L'agricoltura lombarda è sempre più green e all'avanguardia. C'è molta sensibilità, sui mercati esteri e interno, sui prodotti biologici e sul basso impatto ambientale dei sistemi di produzione. Per questo la Regione vuole investire ulteriormente in questo ambito e nelle aziende che hanno visione del futuro".

La Regione, conclude l'assessore, ha "velocizzato in maniera decisa i pagamenti dei fondi del Psr. Le aziende agricole ci chiedono di essere rapidi, di sburocratizzare il sistema e di essere concreti soprattutto in questo periodo di difficoltà. La Regione si è mossa in anticipo su questi obiettivi. Contiamo di liquidare ancora 30 milioni di euro di quota Feasr sul Psr prima del 31 dicembre 2020 arrivando a circa il 106% di spesa su quanto preventivato per quest'anno".