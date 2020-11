Governo: P.Chigi, lavori sala stampa obbligatori e non a carico presidenza

16 novembre 2020 a

Roma, 16 nov. (Adnkronos) - "In merito ai lavori programmati nella Sala stampa di Palazzo Chigi, la presidenza del Consiglio dei ministri chiarisce che si tratta di opere obbligatorie per l'adeguamento alle vigenti normative antincendio e in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tali opere si rendono inoltre necessarie e urgenti a causa delle attuali condizioni degli impianti di aerazione, elettrici, idraulici e dei servizi igienici. La progettazione, la realizzazione e i relativi costi non sono a carico della Presidenza del Consiglio, ma del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna". Lo puntualizza Palazzo Chigi.