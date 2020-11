Calabria: memoria Gaudio a pm, 'rettore non ha rivestito ruolo in due vicende concorsuali' (2)

16 novembre 2020 a

(Adnkronos) - "La ragione della presente istanza risiede nella ferma e serena convinzione dei sottoscritti difensori che la assoluta estraneità del Prof. Gaudio ai fatti a lui addebitati risulti già in modo inequivoco dallo stesso materiale investigativo sul quale viene fondata la ipotesi accusatoria - dicono Caiazza e Peluso- In altri termini, l'intento della difesa non è quello di prospettare già ora una diversa ricostruzione dei fatti, ma è invece, ben diversamente, quello di richiamare l'attenzione del Pubblico Ministero su alcune risultanze investigative che valgono di per sé sole ad escludere in radice ogni astratta possibilità di vedere coinvolto il Prof. Gaudio nei fatti di cui è procedimento".

"La sola permanenza della iscrizione del Prof. Eugenio Gaudio nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Catania, considerata la enorme eco che la notizia ha avuto sugli organi di stampa, è causa di gravissimo pregiudizio non solo per la reputazione professionale e la onorabilità del nostro assistito, ma anche per la delicatezza delle funzioni istituzionali che egli è chiamato ad assolvere, quale Rettore della più grande università europea, quale Vice Presidente della Conferenza dei Rettori italiani, ma di recente anche quale Presidente del più grande Consorzio universitario europeo (Civis), riconosciuto e finanziato dalla Commissione europea - dicono ancora i legali - Se la S.V. Ill.ma riterrà di condividere, re melius perpensa, che il coinvolgimento del nostro assistito sia frutto di un evidente equivoco, ed anzi del paradossale travisamento di una condotta virtuosa in una condotta incomprensibilmente illecita, confidiamo potrà convenire sul fatto che corrisponda ad un elementare sentimento di giustizia procedere, previo stralcio, alla immediata richiesta di archiviazione della posizione relativa al Prof. Eugenio Gaudio", concludono i due legali del prof. Gaudio.