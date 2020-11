Cremona: agli arresti domiciliari continua a spacciare, arrestata

17 novembre 2020 a

a

a

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Continuava a spacciare stupefacenti dalla propria abitazione, dove si trovava agli arresti domiciliari. Una donna di 30 anni, cittadina italiana, è stata arrestata dai carabinieri a Crema per detenzione e spaccio di droga. La donna lo scorso dicembre era stata arrestata dopo essere stata trovata in possesso di oltre 7 chili di marijuana e hashish.

Nel corso di un controllo nel suo appartamento i militari le hanno trovato in casa 30 grammi di marijuana, materiale per il confezionamento e 3mila euro in contanti. Una sua coinquilina di 29 anni è stata invece denunciata per possesso e spaccio. In sede di direttissima l'arresto è stato convalidato e la 30enne rimessa in libertà, rimanendo comunque ai domiciliari per il precedente arresto.