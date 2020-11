M5S: Di Maio, 'mai genuflessi, Di Battista può entrare in segreteria ma no condizioni'

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Parlare di condizioni secondo me non è l'approccio giusto per costruire insieme. Credo che" Alessandro Di Battista "abbia intenzione di entrarci" nella nuova segreteria del Movimento 5 stelle "altrimenti tanto rumore per cosa? Se decidesse di farlo ne sarei felice, come lo sarei per altri amici di percorso". Lo dice il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un'intervista a 'Il Fatto quotidiano.

"Tutti noi -aggiunge il titolare della Farnesina a proposito di accuse rivolte da Di Battista alla linea seguita dai dirigenti del Movimento- ci siamo sempre battuti in questi anni contro chi, dall'alto della sua supremazia morale, ci puntava il dito contro. Sono convinto sia stato male interpretato, soprattutto se era rivolto verso chi ha tirato la carretta fino a oggi, e ha permesso ad altri di dedicarsi alla propria vita personale. Sia chiaro: nessuno si è mai genuflesso ai poteri forti e alcuni ministri hanno visto potenziata la propria tutela per aver fatto scelte coraggiose".