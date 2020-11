Servizi: Azione, 'Conte rasenta delirio onnipotenza'

17 novembre 2020 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “Mentre l'emergenza sanitaria non accenna a diminuire il presidente del Consiglio continua a giocare allo 007. L'ultima trovata del premier, quella di inserire la futura fondazione dell'Istituto italiano di cybersicurezza nella legge di Bilancio e di ricondurlo direttamente a se stesso attraverso la nomina di un commissario, rasenta il delirio di onnipotenza e soprattutto ancora una volta rappresenta una marginalizzazione del Copasir che invece andrebbe coinvolto”. Lo affermano Vincenzo Camporini, responsabile Sicurezza di Azione, e Giulia Pastorella, responsabile Digitale del partito di Carlo Calenda.

“Temi come quelli della sicurezza –aggiungono- non possono essere considerati come di esclusiva competenza di un ‘uomo solo al comando' soprattutto se, come corre voce, che la stessa maggioranza di governo non appare coesa con il Pd ostile all'ipotesi".