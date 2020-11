AvaTrade lancia una nuova soluzione di copy trading: AvaSocial

17 novembre 2020 a

L'innovativa soluzione offre agli utenti l'opportunità di connettersi ad altri trader e di imparare dagli esperti prima di fare le proprie mosse

DUBLINO, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, un broker di CFD premiato, ha annunciato quest'oggi il lancio della nuova soluzione di copy trading, AvaSocial. Questa innovativa soluzione di copy e social trading è pensata per tutti i trader nuovi ed esistenti e consente di connettersi ad altri trader per condividere ed eseguire operazioni in un'unica rete centralizzata.

L'applicazione personalizzata per mobile è regolamentata dalla FCA in partnership con Pelican Trading ed integra l'intera suite di piattaforme di esecuzione di AvaTrade per facilitare il trading e consentire ai trader di mostrare la propria performance. AvaSocial permette ai clienti di creare la propria comunità di follower e di monitorare strategie, copiare automaticamente o manualmente i loro segnali e analizzare le performance. Gli utenti di AvaSocial possono comunicare con colleghi di trading grazie alla funzionalità di messaggistica istantanea. Secondo un'indagine di Raconteur, un trader su due fa sempre affidamento sull'opinione di esperti o di omologhi prima di prendere qualsiasi decisione di investimento. Con un semplice tocco sul proprio smartphone i clienti possono utilizzare tutte le funzionalità innovative di AvaSocial da casa o in mobilità.

Dáire Ferguson, Amministratore delegato di AvaTrade, commenta così: "Siamo lieti di lanciare AvaSocial quest'oggi con Pelican Trading come parte del nostro costante impegno a supportare e formare i nostri clienti. La nuova piattaforma fornisce un accesso al mercato e mostra come gli esperti investono il proprio denaro. Condividendo e interagendo in tempo reale rispetto alle varie operazioni con la funzionalità di chat, altri utenti possono approfittare delle raccomandazioni degli esperti e copiare le loro strategie per un'opportunità di maggiore successo".

Mike Read, Amministratore delegato e co-fondatore di Pelican Trading, commenta così: "Siamo estremamente felici di integrare la nostra soluzione tecnologica proprietaria di social trading nella piattaforma mobile di AvaTrade che connette i trader e consente loro di condividere informazioni e imparare dai migliori".

Oltre ad essere una soluzione di copy trading completa, AvaSocial consente agli utenti di vedere diverse strategie di esperti attualmente seguiti e aprire una posizione contraria a seconda delle proprie convinzioni sul mercato.

AvaSocial è attualmente disponibile in inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo, vietnamita, giapponese, cinese tradizionale e cinese di Hong Kong.

Scopri di più su AvaSocial alla pagina: https://www.avatrade.it/trading-info/avasocial

