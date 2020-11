Assicurazioni: Accenture, in futuro opportunità da cloud e tecnologie (2)

17 novembre 2020 a

(Adnkronos) - Tra le nuove richieste dei consumatori, c'è un desiderio sempre più forte di servizi assicurativi pensati su misura per le proprie esigenze, con un pricing dinamico: l'80% dei consumatori, (con un aumento del 25% rispetto a 2 anni fa) è interessato polizze Auto “pay how you drive”, in modo da rapportare il costo all'utilizzo effettivo dell'auto e del modo di guidare. È un trend che vediamo anche a livello globale.

In Italia, tra i consumatori che hanno deciso di cambiare assicurazione, 7 su 10 lo hanno fatto perché spontaneamente attratti da offerte migliori o più appealing, il 46% perché pensa che una migliore offerta si traduca in un prezzo più basso o un miglior valore percepito, il 30% in disponibilità di migliori servizi online, il 28% in soluzioni più adatte alle proprie esigenze e il 20% nella possibilità di avere accesso a servizi più veloci ed efficienti. E' poi in aumento la percentuale di consumatori propensi ad acquistare una polizza in autonomia online (in modalità self sui siti web o all'interno delle app delle compagnie assicurative, anche consultando aggregatori per agevolare la ricerca): si tratta del 40% dei consumatori italiani (54% a livello mondiale).