Coronavirus: Visco, 'mondo post pandemico sia più inclusivo e resiliente'**

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "La pandemia Covid-19 è arrivata come uno shock improvviso che può cancellare anni di progressi in termini di riduzione della povertà ed esacerbare le disuguaglianze e l'esclusione. Dovremmo trarre il massimo dalle lezioni apprese dalla crisi pandemica e sfruttarle per 'andare in avanti' verso un mondo post-pandemico più inclusivo e più resiliente". Ad affermarlo è il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco intervenendo al meeting virtuale The Global Foundation - Rome Roundtable 2020 'Which way the world after the pandemic? Our inclusive human future'. "L'obiettivo comune deve fare in modo che nessuno venga lasciato indietro, contrastando sia il rischio di esclusione che quello di comportamenti finanziari irresponsabili, come il sovraindebitamento, indotti dall'accesso mascherato ai servizi digitali".