In Italia la crisi dell'inglese continua: ancora ampio il gap con i partner europei

17 novembre 2020 a

L'indagine globale di EF su oltre due milioni di adulti rivela le tendenze della conoscenza dell'inglese nel mondo: il continente europeo sempre al vertice della classifica

MILANO, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- EF Education First , l'organizzazione leader nel settore dei viaggi studio e corsi di lingua all'estero, pubblica oggi l'EF EPI 2020, la decima edizione dell'Indice di Conoscenza dell'Inglese EF, nel quale analizza i dati di 2.2 milioni di adulti non anglofoni in 100 paesi e regioni. Anche quest'anno l'Olanda rimane al primo posto, seguita da Danimarca e Finlandia.

"In questo 2020 così impegnativo, le circostanze hanno evidenziato l'importanza di una comunicazione chiara e di una cooperazione transnazionale e in questo contesto l'inglese riveste il ruolo di lingua franca globale attraverso cui sempre più persone comunicano. Partendo da questo fatto l'EF EPI offre preziosi spunti di riflessione sull'importanza di continuare negli investimenti previsti dal sistema educativo per l'insegnamento dell'inglese in Italia e nel resto del mondo, sia nella formazione e aggiornamento dei docenti, che favorendo sempre più gli scambi culturali e le esperienze di soggiorno studio all'estero" commenta Natalia Anguas, Amministratore Delegato di EF Education Italia.

L'EF EPI si basa sull'analisi dei dati relativi agli adulti che hanno sostenuto l'EF Standard English Test (EF SET), il primo test di inglese standardizzato gratuito al mondo. L'EF SET viene utilizzato a livello internazionale da migliaia di scuole, aziende e governi per test su larga scala.

Cosa c'è di nuovo nell'EF EPI 2020?

Il rapporto EF EPI 2020 può essere scaricato dal sito https://www.ef-italia.it/epi/ .

Di seguito, la classifica EF EPI 2020.

EF Education First

EF Education First è l'organizzazione leader nella formazione internazionale, nei viaggi studio, corsi di lingue all'estero, programmi accademici, di scambio culturale, viaggi di istruzione. Fondata nel 1965, con la missione di aiutare le persone a "scoprire il mondo attraverso l'istruzione", EF è partner ufficiale per la formazione linguistica dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

