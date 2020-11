Cinema: Rosato, 'auguri a Verdone ricordando lavoratori spettacolo'

17 novembre 2020 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - “Comicità mischiata a un pizzico di malinconia. In 50 anni di carriera ci ha regalato momenti felici e spensierati, ha unito, ha divertito, ha messo d'accordo generazioni andando ben oltre la pellicola del film. Oggi compie 70 anni Carlo Verdone, un pezzo della commedia italiana, un grande artista, come i tanti bravissimi che abbiamo in Italia - lo scrive sulla sua pagine Facebook il presidente di Italia viva, Ettore Rosato.

"Ricordiamoci -aggiunge- di tutti i lavoratori dello spettacolo, dipendenti o liberi professionisti, così duramente colpiti dalla pandemia. Non solo artisti ma cameraman, registi, montatori, tecnici audio, luci, costumisti... Veramente tante famiglie vivono di spettacolo e cultura. Lo Stato deve essere più presente e mettere in campo misure ancora più concrete per sostenerli”.