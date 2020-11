Falck Renewables: ok Assemblea a convertibilità green bond

17 novembre 2020 a

a

a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - L'Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Falck Renewables, che si è riunita oggi, ha autorizzato la convertibilità in azioni del prestito obbligazionario Senior Unsecured Equity-linked Green del valore nominale di 200 milioni di euro 0,00 per cento con scadenza al 2025 (il “Green Bond”) e il relativo aumento del capitale sociale. L'aumento del capitale sociale, a pagamento e in via scindibile, con esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, del codice civile, si legge in una nota, è a servizio esclusivo della conversione del Green Bond per un valore massimo di 200 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie Falck Renewables S.p.A. con godimento regolare, aventi le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione.

L'Assemblea Straordinaria ha, inoltre, approvato le proposte di modifica degli articoli 6 (Capitale sociale), 7 (Aumento di capitale), 9 (Caratteristiche delle azioni), 13 (Convocazione), 14 (Intervento e rappresentanza in Assemblea), 16 (Deliberazioni dell'Assemblea), 17 (Composizione e nomina – Comitato Esecutivo – Amministratore Delegato) e 19 (Convocazione e riunioni del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto Sociale volte ad allineare tali previsioni alla disciplina vigente e alle best practice più recenti nonché a rendere più agevoli e flessibili eventuali future operazioni sul capitale sociale.