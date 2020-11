Lombardia: Consiglio Regione conferma competenze commissioni permanenti e speciali

17 novembre 2020 a

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - Via libera in Consiglio regionale della Lombardia alle procedure per il rinnovo delle commissioni consiliari previsto dal regolamento del Consiglio regionale. Su indicazione della relatrice, la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza (Lega), l'aula ha provveduto a confermare il numero e le competenze delle otto Commissioni permanenti (Bilancio e Programmazione; Affari istituzionali; Sanità e politiche sociali; Attività produttive, istruzione, formazione e occupazione; Territorio e infrastrutture; Ambiente e Protezione civile; Cultura, ricerca e innovazione, sport, comunicazione; Agricoltura, montagna, foreste e parchi).

Via libera (relatore il Consigliere Segretario dell'Ufficio di Presidenza Dario Violi, Movimento 5 Stelle) anche alla riconferma delle cinque commissioni speciali (Autonomia e Riordino autonomie locali; Rapporti tra Lombardia, Istituzioni europee, Confederazione Svizzera e Province autonome; Montagna; Situazione carceraria in Lombardia; Antimafia, Anticorruzione, Trasparenza e Legalità). Istituite le commissioni permanenti e speciali, e una volta completati i passaggi che permetteranno di ridefinirne le composizioni, toccherà al presidente del Consiglio regionale, Alessandro Fermi, procedere con le convocazioni per eleggere o rieleggere i vertici.

L'aula ha poi approvato all'unanimità una variazione degli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio del Consiglio regionale (relatrice la vice presidente Brianza). Il documento evidenzia che, come deciso dall'aula con due ordini del giorno, i fondi liberi di amministrazione 2019 sono stati indirizzati per iniziative di solidarietà in favore delle popolazioni dei territori lombardi più colpiti dalla pandemia Covid. Si tratta nello specifico di 186 mila euro destinati ai dodici comitati provinciali della Protezione civile regionale.