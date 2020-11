Il piacere si colora di Black. Ha inizio oggi la mega campagna del brand Pepemio in occasione della giornata nera dello shopping.

17 novembre 2020 a

(Roma, 17 novembre 2020) - La data ormai è segnata nei calendari delle attività commerciali di mezzo mondo, anzi il periodo di incertezza, sia economica che sociale, ha portato alcune aziende a rendere le iniziative per il Black Friday ancora più interessanti.

Roma, 17 novembre 2020 - Il Brand Pepemio, leader italiano della vendita online di Sex Toys, lancia oggi il suo Black Friday dal sapore piccante. L'evento commerciale, di importazione americana, che ricorre il giorno successivo al Ringraziamento, è divenuto oramai occasione di campagne di scontistica che durano molto oltre la singola giornata.

Lo store online Pepemio, su questa scia, ha infatti inaugurato oggi l'evento che durerà fino a domenica 29 novembre, data in cui lascerà il posto all'ormai altrettanto famoso Cyber Monday.

Il settore più in crescita dell'anno di certo non poteva non cogliere l'occasione del Black Friday per invogliare gli utenti a fare un giro, seppur virtuale, dentro il mondo dei Sex Toys.

Vibratori, coadiuvanti del piacere e giochi per coppie continuano sempre più a suscitare l'interesse degli utenti, come già accaduto durante il primo lockdown di marzo. Incremento confermato durante tutti i mesi successivi e addirittura maggiore in questo periodo.

I protagonisti del primo lockdown, parlando ovviamente di vendite specifiche del mercato dei Sex Toys, sono stati come confermano i dati forniti da Pepemio, proprio i prodotti per coppie, nello specifico ovuli vibranti e affini, che hanno registrato un aumento dei volumi di vendite del 502% rispetto allo stesso periodo del 2019.

Sulla stessa scia i coadiuvanti, con un notevole incremento delle richieste specifiche per i ritardanti del piacere maschile (+339% rispetto all'anno precedente).

Incredibile notare anche i volumi di traffico, testimonianza dell'interesse del pubblico verso il settore, che sono aumentati nei mesi di marzo, aprile e maggio addirittura del 110% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

L'azienda per questo Black Friday promette non solo i prezzi più bassi di mercato, dato non da poco visto il periodo di forte incertezza economica, ma anche numerosi gadget e iniziative social volte a premiare gli utenti con regali e ulteriori sconti.

Quest'anno dunque secondo le previsioni si prospetta un Black Friday ancora più conveniente e soprattutto ancora più piccante.

Sito web : www.pepemio.com

Telefono: 0774 35 70 35

Email: [email protected]