Lombardia: Consiglio Regione conferma competenze commissioni permanenti e speciali (2)

(Adnkronos) - “Il Consiglio regionale -ha detto Brianza- ha deciso di devolvere la gran parte del proprio avanzo di amministrazione relativo al 2019 per dare un piccolo grande segnale di vicinanza e sostegno a chi, durante queste due ondate di epidemia di coronavirus, si sta impegnando su tutto il territorio lombardo per portare aiuti alla popolazione. Grazie a questo provvedimento destiniamo 15.500 euro ad ogni comitato provinciale di Protezione Civile quale riconoscimento per l‘encomiabile lavoro svolto da tutti i volontari”.

Il Consiglio regionale ha inoltre dato il via libera a maggioranza al bilancio consolidato 2019 di Regione Lombardia (relatore il Presidente della Commissione Bilancio Marco Alparone, Forza Italia), nel quale vengono analizzate le politiche economiche, sociali e territoriali di Regione Lombardia che vengono realizzate mediante la collaborazione degli enti e delle società controllate e partecipate inserite nel Sistema Regionale.

Il bilancio consolidato è pertanto composto dai conti economici e dallo stato patrimoniale di tutte le realtà facenti parte del 'Gruppo Amministrazione Pubblica' di Regione Lombardia, come gli enti e gli organismi strumentali, le aziende e le società controllate e partecipate: il patrimonio complessivo per l'anno 2019 ammonta a 5 miliardi e 75 milioni di euro, in crescita di 774 milioni di euro rispetto all'esercizio precedente.