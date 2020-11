Maxeon Solar Technologies porta l'energia solare commerciale di alta qualità nella sede di Carioca SpA in Italia

17 novembre 2020 a

La tecnologia leader del settore per pannelli solari fornirà a Carioca elettricità pulita e affidabile, supportandone al contempo gli obiettivi di sostenibilità

SINGAPORE, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Maxeon Solar Technologies, Ltd. (NASDAQ:MAXN), leader mondiale nel campo dell'innovazione solare che porta il marchio SunPower in tutto il mondo ad eccezione di Stati Uniti e Canada, ha annunciato che da oggi i pannelli solari SunPower Performance alimenteranno la sede centrale di Carioca SpA, leader nella produzione di articoli per colorare, scrivere e disegnare, situata nell'Italia nord-occidentale.

Con un'area a tetto di circa 2.574 metri quadrati, l'impianto fotovoltaico a tecnologia SunPower da 500 kW è uno dei più grandi impianti solari commerciali a fini di autoconsumo in quest'area geografica. Maxeon stima che l'installazione genererà circa 524.000 kWh di elettricità pulita, con una riduzione delle emissioni di anidride carbonica pari a 278.244 kg su base annuale. Il sistema fornirà il 15% dei consumi totali di energia dell'impianto, compensando l'energia di utenza acquistata nella stessa percentuale e garantendo un risparmio di circa 57.000 euro dall'anno nell'arco della durata stimata per l'impianto, pari a 25 anni o più.

"In qualità di soggetto aziendale socialmente responsabile, Carioca SpA è alla costante ricerca di soluzioni per rendere i propri stabilimenti di produzione e i propri uffici più eco-compatibili, riducendo l'impatto ambientale con iniziative e pratiche sostenibili" ha dichiarato Enrico Toledo, Presidente e CEO di Carioca SpA. "L'energia solare di alta qualità di Maxeon Solar Technologies è stata una scelta ovvia per il nostro impianto. Ci consentirà infatti di sfruttare una fonte di energia rinnovabile e ottenere una buona quota di indipendenza energetica, migliorando il nostro bilancio ambientale. Inoltre, grazie a un miglior rendimento energetico, otterremo significativi risparmi sui costi che ci consentiranno di gestire la nostra attività in modo più efficiente".

Progettato e installato da IM-EL Osasio, uno dei principali Partner di SunPower dal 2017, l'impianto da 500 kW è dotato di 1.248 pannelli solari SunPower Performance, il cui innovativo design a celle con bordi sovrapposti elimina molte delle problematiche di affidabilità dei pannelli solari convenzionali. Nastri e giunti di saldatura fragili sono stati rimossi dalle celle solari per espandere l'area delle celle attive, mentre le connessioni flessibili e ridondanti mantengono il flusso di energia all'interno del pannello. Il risultato è una maggiore potenza, fino all'8% in più di energia nello stesso spazio in 25 anni, un pannello più efficiente, con maggiore affidabilità e maggiore durata rispetto alle soluzioni convenzionali.

Sulla base di una lunga esperienza nel settore del solare, IM-EL Osasio ha selezionato i pannelli del marchio SunPower per i numerosi vantaggi che presentano rispetto ad altri prodotti concorrenti. "A seguito di un'attenta analisi dei benchmark, Maxeon Solar Technologies si distingue chiaramente come il partner tecnologico più affidabile per i nostri progetti", ha dichiarato Gianpiero Pautasso, titolare di IM-EL Osasio. "I pannelli SunPower Performance offrono una serie di vantaggi, tra cui il maggiore rendimento energetico, la comprovata affidabilità sul campo, la facilità e la velocità di installazione, elementi fondamentali per soddisfare le richieste di Carioca. I pannelli SunPower Performance sono il prodotto ideale per i clienti che ricercano un approccio rispettoso dell'ambiente, ma che al contempo puntano a prestazioni massimizzate sul lungo periodo". Pautasso ha inoltre elogiato la garanzia completa dei pannelli SunPower, che fornisce una copertura di 25 anni su prodotto, assistenza e potenza, la più completa del settore per i pannelli solari commerciali a marchio SunPower.

"IM-EL Osasio è un partner leale e un'azienda formidabile nel mercato del solare italiano, con anni di esperienza nel campo delle soluzioni energetiche sostenibili di alto livello per l'utente finale", ha dichiarato Vincent Maurice, Direttore generale DG EMEA di Maxeon Solar Technologies. "In Maxeon, attribuiamo grande importanza alle relazioni di lungo termine con oltre 700 società incaricate di vendita e installazione in Europa, che hanno la capacità e la portata commerciale e tecnica necessarie a supportare un portafoglio clienti sempre più sofisticato. Riteniamo che, combinando in modo vincente la nostra tecnologia all'avanguardia e partner qualificati, possiamo offrire soluzioni di qualità superiore nel campo del solare per affrontare le tendenze di autoconsumo nell'Europa continentale".

Maxeon Solar Technologies continua a registrare una forte richiesta dei suoi pannelli SunPower leader di mercato da partner nuovi e già fidelizzati come IM-EL Osasio. Molte aziende commerciali e industriali in Europa stanno adottando l'energia solare nell'ambito della propria visione di sostenibilità ambientale. Per maggiori informazioni sull'efficienza impareggiabile e i vantaggi offerti da Maxeon Solar Technologies in termini di rendimenti, visitare il sito web https://sunpower.maxeon.com/int/solar-panels-businesses.

Informazioni su Maxeon Solar TechnologiesMaxeon Solar Technologies (NASDAQ:MAXN) sta innescando cambiamenti positivi con il suo progetto Powering Positive Change™. Con sede a Singapore, Maxeon progetta, produce e vende pannelli solari a marchio SunPower® in oltre 100 Paesi, portando il marchio SunPower in tutto il mondo, ad eccezione di Stati Uniti e Canada. L'azienda è leader nell'innovazione nel campo dell'energia solare e ha accesso a oltre 900 brevetti e a due delle migliori linee di prodotti per pannelli solari. Con attività in Africa, Asia, Oceania, Europa e Messico, i prodotti Maxeon coprono i mercati globali degli impianti solari e a tetto attraverso una rete di oltre 1.100 partner e distributori fidati. Pioniere della produzione solare sostenibile, Maxeon vanta 35 anni di storia nel solare e numerosi riconoscimenti per la sua tecnologia. Per ulteriori informazioni su come Maxeon stia innescando cambiamenti positivi con il suo progetto Powering Positive Change™, visitare www.maxeon.com, LinkedIn e Twitter @maxeonsolar.

Informazioni su IM-EL OsasioIM-EL Osasio opera nel campo delle soluzioni energetiche sostenibili per l'utente finale dal 1975. Grazie a un team di professionisti esperti, l'azienda può coprire tutti i servizi relativi ai sistemi fotovoltaici, dall'installazione e manutenzione chiavi in mano all'assistenza amministrativa, dal lavaggio dell'impianto al monitoraggio e alla garanzia. Negli ultimi 5 anni IM-EL Osasio ha installato in totale 365 sistemi fotovoltaici residenziali e industriali. Per maggiori informazioni, visitare www.imelosasio.it.

Informazioni su CARIOCA SpADa oltre 50 anni CARIOCA® è il simbolo del miglior "Made in Italy", con prodotti pensati per sviluppare la creatività dei bambini in un gioco condiviso di inventiva e destrezza. Il 70% dei prodotti CARIOCA® è realizzato con orgoglio in Italia e distribuito in oltre 80 Paesi e in 5 continenti. CARIOCA® produce pennarelli, matite colorate, tempere, pastelli, giochi educativi e molti altri accessori per disegno, tutti realizzati e testati con la massima attenzione, qualità e sicurezza. Negli ultimi anni l'azienda ha iniziato a ripensare il proprio impatto sull'ambiente, avviando nel 2020 un percorso sostenibile volto a porre le basi per un'economia circolare applicata alla produzione e alla riduzione dell'uso di plastica vergine nei propri prodotti.

