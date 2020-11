Caleffi: nei nove mesi ricavi +3%, 'home fashion resiliente'

17 novembre 2020 a

Milano, 17 nov. (Adnkronos) - L'home fashion di Caleffi si mostra "resiliente" alla pandemia di Covid19 e il gruppo che produce biancheria per la casa di qualità nei nove mesi del 2020 registra ricavi a 36,7 miliardi, con un incremento del 3% rispetto al dato registrato al 30 settembre 2019 (35,7 milioni di euro).

I risultati conseguiti nei primi 9 mesi del 2020 e ancor più l'ammontare degli ordini in portafoglio per la parte finale dell'esercizio consentono di prevedere un esercizio 2020 estremamente positivo per il gruppo Caleffi", sottolinea Guido Ferretti, consigliere delegato corporate di Caleffi Group.

"Da un lato - spiega - il piano di emergenza efficacemente e tempestivamente implementato in ambito aziendale e, dall'altro lato, il ritrovato e forte interesse per la casa lasciano prefigurare rispetto all'anno precedente – in assenza di ulteriori lockdown rispetto a quelli oggi vigenti - una crescita percentuale tra l'8 e il 10% del fatturato e un sostanziale raddoppio della marginalità".