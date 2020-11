Coronavirus: Mattarella, 'assumere decisioni necessarie per tutela salute'

17 novembre 2020 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "In questi giorni i Comuni possono ricorrere al potere sindacale di ordinanza prevedendo disposizioni più puntualmente legate alle condizioni del loro territorio rispetto a quelle nazionali o regionali. La salute è un diritto fondamentale. Il dovere di tutelarla richiede che non si esiti ad assumere le decisioni necessarie". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'assemblea dell'Anci.

"Proprio muovendo da questa esigenza -ha proseguito il Capo dello Stato- si manifesta il bisogno di un più stretto raccordo fra i livelli di governo impegnati a fronteggiare l'emergenza; così da non pregiudicare la coerenza complessiva delle azioni e delle strategie poste in essere. In questo senso, è importante che i prefetti e i Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica sostengano –come avviene- i sindaci e le autorità sanitarie locali nel garantire l'efficacia di misure di distanziamento e, dove richiesto, di chiusura di determinate aree".