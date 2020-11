Coronavirus: Mattarella, 'superare divario digitale per garantire uguaglianza'

17 novembre 2020 a

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Decisivo per la ripartenza del Paese, e per quell'idea di sviluppo sostenibile che l'Unione europea ha deciso di porre al centro delle sue politiche, è ovviamente la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, e dunque il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione tra territori, tra enti, tra cittadini e servizi. Superare il divario digitale è oggi condizione per rispettare quel principio di uguaglianza e quei diritti di cittadinanza, che sono garantiti dalla Costituzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'apertura dell'assemblea dell'Anci.