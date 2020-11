Supermicro presenta un portafoglio leader del settore di piattaforme HPC avanzate al SuperComputing 2020 (SC20)

18 novembre 2020 a

Supermicro presenta al più grande raduno al mondo di esperti di supercomputing le ultime rivoluzionarie innovazioni nei sistemi HPC tra cui BigTwin™, FatTwin, SuperBlade® e AI/Machine Learning

SAN JOSE, California, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (Nasdaq: SMCI), leader globale nel campo dell'enterprise computing, dello storage, delle soluzioni di networking e del green computing, porta la più ampia selezione di sistemi di elaborazione ad alte prestazioni (HPC) del settore al SuperComputing 2020 (SC20), nello stand virtuale di Supermicro, dal 17 al 19 novembre prossimo. Oltre alle dimostrazioni dei prodotti, Supermicro ospiterà anche diverse sessioni tenute da rappresentanti senior di Supermicro sulle recenti implementazioni HPC.

Supermicro offre una vasta gamma di sistemi HPC all'avanguardia ottimizzati per specifici requisiti di software, archiviazione e alimentazione/raffreddamento, per accelerare l'implementazione di soluzioni HPC complete e collaudate sul campo.

"Supermicro offre i sistemi HPC più avanzati per applicazioni computazionalmente intensive per la ricerca e la scoperta scientifica in una vasta gamma di discipline; l'azienda sta innovando attivamente per fornire soluzioni ai clienti per questi mercati dinamici", ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. "L'ampio portafoglio rispecchia la nostra attenzione per la cosiddetta Resource-Saving Architecture™, pensata per aiutare i clienti a ridurre il consumo energetico e il TCO, oltre alla capacità di sostituire i componenti critici e riutilizzare molti dei sottogruppi per più cicli di aggiornamento allo scopo di contenere gli sprechi e ridurre al minimo il TCE (costo ambientale totale)".

Supermicro fornisce soluzioni di calcolo avanzate, tra cui i più recenti sistemi SuperBlade®, con blade server a un solo socket, due socket e quattro socket che supportano fino a 280 watt di processori, NVMe, switch InfiniBand HDR 200G, switch Ethernet 25G/10G, GPU a singola o doppia larghezza, alimentatori ridondanti CA/CC e backup batteria (BBP®), ideali per applicazioni enterprise, cloud e HPC. Di fondamentale importanza per l'HPC è la densità leader del settore fornita da SuperBlade (blade server con 10 x 4 socket, o 20 x 1 o 2 socket), che fornisce fino a 40 CPU e 40 GPU in 8U.

Supermicro offre la più ampia selezione di server GPU del settore, ottimizzati per carichi di lavoro AI, Deep Learning e HPC, compresa una linea completa di sistemi da 1U a 10U che supportano fino a 40 GPU con due GPU PCI-E a larghezza singola in un nodo per SuperBlade all'interno di un unico sistema. Supermicro offre server 2U e 4U ad alta densità con schede 4 GPU e 8 GPU interconnesse e 8 PCI-E basati sulle schede a quattro e otto vie. Con diverse GPU ora disponibili anche in formato PCIe, i clienti possono aspettarsi un aumento di prestazioni all'interno dell'ampio portafoglio di server multi-GPU di Supermicro, tra cui 1U Ultra e BigTwin™, e sistemi integrati che supportano le GPU, oltre a moduli blade GPU fino a 2 GPU per modulo per il nostro SuperBlade® 8U. Supermicro offre la più ampia e approfondita selezione di sistemi GPU per alimentare le applicazioni di supercomputing.

La famiglia Twin multi-nodo di Supermicro è stata progettata per soddisfare i requisiti di densità e di potenza condivisa degli ambienti HPC. La nuova famiglia BigTwin™ multi-nodo di Supermicro offre densità, potenza condivisa e prestazioni complete per HPC. Il BigTwin è un sistema con quattro nodi a doppio processore 2U con sei unità NVMe per nodo. Questo sistema è in grado di supportare fino a 280 W di processori. Inoltre, la famiglia di server BigTwin H12 è ottimizzata per fornire un nuovo livello di integrazione e prestazioni superiori per i moderni cluster di supercomputing.

Le applicazioni HPC continuano a crescere di complessità poiché consentono nuovi approfondimenti scientifici. Le implementazioni HPC, in particolare i progetti ad alta intensità di dati, possono generare sfide ambientali sofisticate (alimentazione e raffreddamento). Supermicro presenta la sua offerta ampliata di soluzioni per server con raffreddamento a liquido per affrontare le sfide di alimentazione e raffreddamento per carichi di lavoro ad alta intensità computazionale negli odierni data center HPC.

Per informazioni complete sulle soluzioni HPC di Supermicro, visitare la sezione HPC del sito web.

Informazioni su Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (Nasdaq: SMCI), innovatore leader nella tecnologia dei server e dello storage ad alte prestazioni e ad alta efficienza, è tra i maggiori fornitori di server avanzati Building Block Solutions® per data center aziendali, cloud computing, intelligenza artificiale e sistemi di edge computing in tutto il mondo. Supermicro è impegnata a proteggere l'ambiente attraverso l'iniziativa "We Keep IT Green®" e fornisce ai clienti le soluzioni più efficienti dal punto di vista energetico e più rispettose dell'ambiente disponibili sul mercato.

