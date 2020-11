18 novembre 2020 a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Aveva soffocato e ucciso una donna in casa ad aprile: la polizia lo ha arrestato questa mattina per omicidio, a San Giuliano milanese (Milano), in esecuzione di un'ordinanza del gip del Tribunale di Milano. Si tratta di un 25enne egiziano, irregolare sul territorio nazionale. La donna aveva 45 anni e il suo omicidio è avvenuto lo scorso 28 aprile nella sua abitazione a Milano.