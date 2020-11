SNAI - X-Factor 2020: Blind scala la classifica del vincenteOra è a 3,50 dietro i favoriti Melancholia (2,50)

18 novembre 2020 a

a

a

(Milano, 18 novembre 2020) -

Tra i giudici Hell Raton resta super favorito a 1,85, Mika in fondo, a 15 - NAIP e Bluephelix i concorrenti a rischio eliminazione a 2,50.

Milano, 18 novembre 2020 – Blind conquista tutti. Il rapper degli Under Uomini della squadra di Emma Marrone, che ha raggiunto i 2 milioni di visualizzazioni su YouTube con l'audition in cui ha presentato l'inedito "Cuore Nero", continua la scalata della classifica dei favoriti SNAI alla vittoria finale di X-Factor, a 3,50, tallonando i favoriti Melancholia. Il gruppo di Manuel Agnelli, da settimane è in cima alle preferenze del bookmaker, è a 2,50. Coppia di fuoriclasse a 4,00, Casadilego e Mydrama, entrambe appartenenti alla categoria Under Donne di HellRaton. Le due artiste continuano a stupire giudici e pubblico con le loro interpretazioni. Staccati in lavagna gli altri concorrenti. Cmqmartina, terza in gara delle Under Donne unica squadra ancora al completo, si piazza a 15; i Little Pieces of Marmelade, la grande scommessa di Manuel Agnelli, inseguono a 20 volte la posta; gli Over di Mika chiudono la classifica del probabile vincitore, Vergo, a 25 e NAIP a 33, ultimo in coppia con Bluephelix degli Under Uomini.

Prossimo eliminato - Ed è proprio Bluephelix il probabile eliminato della prossima puntata, secondo gli analisti SNAI, a 2,50, a pari quota con NAIP. Anche Vergo rischia a 2,75. Eliminazione praticamente impossibile per i Melancholia, a 100.

Giudici - Nella categoria Giudice Vincitore, Hell Raton mantiene la posizione di favorito a 1,85, seguito da Manuel Agnelli a 2,25. Un eventuale successo di Emma Marrone, al suo primo anno al talent, è offerto a 3,25. Chiude la classifica Mika a 15.

