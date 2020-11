Coronavirus: Conte, 'meccanismo scientifico necessario per dosare strette'

18 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Ci premono i tempi dei contenimenti del contagio. Abbiamo adottato un meccanismo basato su parametri non per il gusto di abbandonarci a sofisticati meccanismi scientifici. Il sistema per parametri ci consente interventi mirati e di introdurre misure restrittive che siano limitate nel tempo e ben dosate sull'effettivo livello di rischio dei territori. Cerchiamo così di contenere e limitare il contagio". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, intervenendo all'Assemblea Fipe Confcommercio 2020.