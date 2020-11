Turismo: Bollywood debutta su Airbnb con villa di Shah Rukh Khan e Gauri Khan

18 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Labitalia) - L'icona di Bollywood Shah Rukh Khan e la celebre interior designer Gauri Khan fanno il loro debutto come host Airbnb, offrendo ai viaggiatori della piattaforma un soggiorno unico all'interno della loro villa di Delhi. Situata nel verdeggiante quartiere di Panchsheel Park nella parte sud di Delhi, la casa dei Khan è stata magistralmente progettata nello stile accogliente e inimitabile di Gauri. Anche se la famosa coppia ora risiede a Mumbai, la loro casa di Delhi rimane un luogo speciale a cui sono profondamente legati: qui sono cresciuti i loro tre figli, ed è qui che ritornano ogni volta che visitano la capitale. Ricca di ricordi e di oggetti provenienti dai loro numerosi viaggi in giro per il mondo, la villa è il riflesso della vita di Shah Rukh e Gauri, prima come coppia, poi come famiglia.

L'alloggio, un'oasi di pace nella vivace Delhi, è caratterizzato da tonalità accese, grazie anche alla luce calda e naturale proveniente dalle numerose finestre, e da un'impressionante collezione d'arte. Pareti riccamente adornate, arazzi colorati e lampadari scintillanti aumentano la luminosità degli spazi, così come le ampie porte finestre che si aprono su un ampio giardino ricco di fiori. L'elemento della casa che più spicca è l'estetica profondamente personale che cattura i molti ricordi della famiglia nel corso degli anni. Tra le varie stanze si trovano infatti fotografie di famiglia, i negativi originali del film preferito di Shah Rukh Khan, lettere d'amore che Shah Rukh e Gauri si sono scambiati all'inizio della loro storia. Sono questi tocchi personali, più di ogni altra cosa, a rendere la casa un luogo così accogliente.

La casa di Gauri e Shah Rukh Khan sarà disponibile su Airbnb il 13 febbraio 2021. Le candidature sono aperte da oggi fino al 30 novembre 2020 a tutti i cittadini residenti in India sul sito www.airbnb.com/d/homewithopenarms. La coppia vincitrice potrà soggiornare per una notte nella casa di Gauri e Shah Rukh Khan, ma anche vivere un itinerario curato da Gauri, apprezzare una sontuosa cena a casa, divertirsi con una maratona dei film preferiti di Shah Rukh Khan e dei suoi più grandi successi al botteghino, oltre a ricevere dei ricordi personalizzati dalla famiglia.