Libri, in 'Archivi d'Impresa' la cultura imprenditoriale italiana

18 novembre 2020 a

a

a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - Si chiude con una presentazione editoriale molto particolare la XIX Settimana della Cultura d'Impresa: alle 17,30 di venerdì 20 novembre si terrà in diretta streaming la presentazione del volume 'Archivi d'Impresa', realizzato a cura di Eni e Fondazione Dalmine, edito dall'Associazione Nazionale Archivistica Italiana (Anai), costruito a partire da un convegno sul tema tenutosi un anno fa. Per seguire la presentazione bisogna registrarsi al link https://www.assolombarda.it/servizi/cultura-d-impresa/appuntamenti/presentazione-volume-archivi-dimpresa/academy_registration_form .

Lo scorso anno Eni ha organizzato a Castel Gandolfo un incontro con docenti di archivistica delle università italiane, storici d'impresa, dirigenti della Direzione generale per gli archivi e i responsabili dei principali archivi aziendali italiani. Da quell'incontro è scaturito l'interesse a fare il punto della situazione degli archivi d'impresa in Italia, raccogliendo i diversi contributi in un volume ed Eni si è offerta, insieme a Fondazione Dalmine, di sostenere i costi del volume e curarne la realizzazione, promuovendo la valorizzazione degli archivi e in generale della cultura d'impresa. A questa operazione hanno aderito 37 autori, figure di maggior spicco sia in ambito universitario sia in quello del Ministero dei Beni culturali, oltre ai più importanti archivi d'impresa italiani.