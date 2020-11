Varese: traffico di cocaina, arrestato 33enne

18 novembre 2020 a

a

a

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - La polizia di Busto Arsizio, in provincia di Varese, ha arrestato un uomo di 33 anni, cittadino albanese, per traffico di sostanze stupefacenti. Gli inquirenti hanno identificato l'uomo, residente a Legnano, in provincia di Milano, attivo nel settore del commercio di autovetture, come destinatario di 15 chilogrammi di cocaina intercettati lo scorso primo marzo nel Varesotto. La cocaina, trasportata da un uomo di 46 anni, usato come corriere, era destinata alla vendita nel Varesotto e nell'Alto Milanese.

Dalle indagini è emerso che il 33enne disponeva di spacciatori al suo servizio, ricompensati con stipendi mensili, cellulari, auto e appartamenti. Gli agenti lo hanno raggiunto nella sua abitazione, dove hanno trovato 13mila euro in contanti, e lo hanno arrestato. Inoltre sono state eseguite cinque perquisizioni nei confronti di altrettante persone, un italiano, tre albanesi e una romena, coinvolte nell'attività di spaccio.