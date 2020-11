Ue: Smeriglio, 'parole Sassoli aprono opportuno dibattito'

18 novembre 2020 a

Roma 18 nov. (Adnkronos) - "Mentre l'Europa sta dando risposte concrete e inedite alla crisi, è fondamentale iniziare a discutere e riflettere sulle soluzioni future che ci permettano di fare tesoro di quanto accaduto con la pandemia e fare in modo che questa Europa della solidarietà non sia solo un episodio isolato, ma divenga una realtà. Le parole del presidente David Sassoli hanno indicato una possibile strada da seguire, aprendo un dibattito più che mai opportuno". Lo afferma Massimiliano Smeriglio, eurodeputato di Sinistra e democratici.

"È arrivato il momento -aggiunge- di definire nuove regole e parametri e rendere definitivo l'indebitamento comune può essere un buon punto di partenza per le riflessioni che questa pandemia ci impone. Non esistono soluzioni pronte all'uso, vi sono sul tavolo proposte e idee, tra cui anche la modifica dei Trattati necessaria se si vuole rendere l'Europa veramente solidale. Ora non ci resta che valutare e discutere e questo è un compito che spetta alla politica italiana ed europea perché questo è un dibattito che attraversa la discussione del campo progressista in tutto il continente".