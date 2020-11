Pa: Meloni, penso che il 9 dicembre dipendenti saranno al lavoro'**

18 novembre 2020 a

Roma, 18 nov. (Adnkronos) - "Mi ha colpita che in un momento come questo la triplice sindacale abbia annunciato uno sciopero dei dipendenti del pubblico impiego. Se io fossi un dipendente del pubblico impiego, mi presenterei in ufficio il 9 dicembre e penso che lo farà la maggioranza di loro". Lo dice Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, ospite della puntata di 'Stasera Italia speciale' in onda stasera su Retequattro.

"Tutte le persone dotate di buon senso -aggiunge- si rendono conto di come oggi, in un'Italia in ginocchio, quelli più in difficoltà sono coloro che non hanno la certezza di uno stipendio. Nel pubblico impiego ci sono e ci sono sempre state mille difficoltà ma c'è almeno la certezza di un presente e di un futuro, che milioni di altri italiani non hanno. E credo proprio che, per rispetto di questi milioni di italiani, lo sciopero non sia la cosa migliore e che quella dei sindacati sia una forzatura ideologica che rischia di alimentare uno scontro sociale".