Coronavirus: da Regione Lombardia 12 mln a sostegno taxi e bus turistici

Milano, 18 nov. (Adnkronos) - Ammonta a oltre 12,1 milioni di euro il sostegno previsto da Regione Lombardia a favore del settore del trasporto pubblico non di linea, taxi, ncc e bus turistici. Nel dettaglio, si tratta di 8,6 milioni di euro destinati ai contributi a fondo perduto per imprese (5,6 milioni) e partite Iva (3 milioni), oltre a 3,5 milioni di euro destinati al rimborso del bollo auto per il 2020. "Regione Lombardia - commenta l'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi - ha mantenuto le promesse recuperando risorse per aiutare le categorie in difficoltà a causa della crisi Covid. Abbiamo accolto il grido di aiuto del settore mettendo in campo provvedimenti concreti che rappresentano una boccata d'ossigeno. Ancora una volta, in autonomia, cerchiamo di risolvere i problemi e di attuare ogni intervento utile per aiutare le imprese e i lavoratori lombardi".

Il provvedimento partirà dalle ore 11 del 23 novembre con un avviso pubblico dal sito di Regione Lombardia mentre il rimborso del bollo auto sarà inserito nel bilancio di previsione a dicembre. Per i professionisti titolari di partita Iva il ristoro sarà garantito nella finestra di gennaio.